Быстров: Карпину надо определиться — сборная либо «Динамо», нельзя усидеть на двух стульях

Бывший футболист Владимир Быстров высказался о совмещении постов главного тренера Валерием Карпиным в московском «Динамо» и в сборной России.

«Всё-таки Валерию Георгиевичу надо определиться — либо сборная, либо «Динамо». Игроки это чувствуют. Он не может влиять на иностранцев. Я уверен, что Карпин не хочет видеть то, что было с «Акроном», когда игроки стояли и руки разводили, не зная, кому отдать мяч. Тренер на то и тренер — он должен быть в команде. А сейчас пауза пять дней, он должен игроков учить, какие-то связи наигрывать, а он уезжает в сборную. Нельзя усидеть на двух стульях, тем более когда нет результата у «Динамо». Сколько ещё руководство будет давать шансы?» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 очков за 15 матчей.