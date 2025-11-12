Мовсесьян предложил руководству «Спартака» пригласить в клуб Галактионова

Заместитель генерального директора «Спартака» Андрей Мовсесьян предложил руководству клуба пригласить Михаила Галактионова на должность главного тренера команды. Накануне красно-белые объявили об уходе Деяна Станковича. Галактионов — главный тренер «Локомотива».

«Спартак» завершил первый круг Мир РПЛ на шестом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.