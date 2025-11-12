Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Футбол Новости

Мовсесьян предложил руководству «Спартака» пригласить в клуб Галактионова

Мовсесьян предложил руководству «Спартака» пригласить в клуб Галактионова
Комментарии

Заместитель генерального директора «Спартака» Андрей Мовсесьян предложил руководству клуба пригласить Михаила Галактионова на должность главного тренера команды. Накануне красно-белые объявили об уходе Деяна Станковича. Галактионов — главный тренер «Локомотива».

Заместитель генерального директора «Спартака» Андрей Мовсесьян предлагал кандидатуру Михаила Галактионова на пост главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Однако, это было только предложение. До переговоров дело не дошло.

«Спартак» завершил первый круг Мир РПЛ на шестом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Почему «Спартак» убрал Станковича сейчас? Кем хотели заменить? И что дальше? Наши инсайды
Эксклюзив
Почему «Спартак» убрал Станковича сейчас? Кем хотели заменить? И что дальше? Наши инсайды
