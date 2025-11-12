Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов встал на сторону Деяна Станковича в конфликте тренера с журналистом

Фёдор Смолов встал на сторону Деяна Станковича в конфликте тренера с журналистом
Аудио-версия:
Комментарии

Российский футболист Фёдор Смолов встал на сторону экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича в конфликте с журналистом Адамом Ахмадовым. Ситуация произошла после матча 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1). Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.

«Очередной скандал с участием Деяна Станковича. Надо сказать, что Деян парень-то импульсивный и лишний раз провоцировать его, может быть, и не стоит. И поэтому здесь хочется в его защиту сказать, что и репортёр Матч ТВ… Ну, на самом деле, там какое-то произошло недоразумение, не так всё страшно выглядело, Деян завёлся, накипело, устал он, к жене и дочке хочет, а тут ещё и подливают масло в огонь, так сказать, после победного матча. На самом деле, меня больше смутил комментарий репортёра постфактум, уже после этого события. Я не очень понимаю, зачем вообще, в принципе, эту новость давать, зачем об этом спрашивать?», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Материалы по теме
Почему «Спартак» убрал Станковича сейчас? Кем хотели заменить? И что дальше? Наши инсайды
Эксклюзив
Почему «Спартак» убрал Станковича сейчас? Кем хотели заменить? И что дальше? Наши инсайды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android