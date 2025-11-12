Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«А если «Спартак» всё проиграет до перерыва?» Бубнов — об отставке Станковича

«А если «Спартак» всё проиграет до перерыва?» Бубнов — об отставке Станковича
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. По мнению Бубнова, руководство красно-белых допустило ошибку, уволив серба после первого круга текущего сезона Мир РПЛ. Станкович работал в «Спартаке» с лета 2024 года.

— Ну вот почему именно сейчас? А если «Спартак» сейчас всё проиграет до перерыва (зимнего. — Прим. «Чемпионата»)? И чего?

— А вы допускаете, что сам Станкович пришёл к начальству и сказал: «Я устал, ребят, всё, я не могу. Давайте ударим по руками и разойдёмся»?
— Да. Но заплати неустойку. А сейчас «Спартак» ему заплатит. И очень большую неустойку. Здесь со всех сторон логики никакой, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

