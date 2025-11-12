Григорян: в матче с «Балтикой» «Краснодар» заработал одно очко. А это уже о многом говорит

Российский тренер Александр Григорян высказался о матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Краснодар» (1:1).

«Получается, в этом матче «Краснодар» заработал одно очко. А это уже о многом говорит. Что касается жеста отчаяния, что не выиграли, Андрея Викторовича [Талалаева], понятно, артистические возможности тренера тоже немаловажный фактор, а он в этом компоненте на первом месте. На самом деле, тоже нужно уметь это преподать, он не на публику работает, а на своих игроков. Талалаев показывает, что разочарован тем, что «Краснодар» не дожали. Это тоже на них влияет. Надо сказать, Андрей Викторович вообще очень здорово влияет на игроков», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».