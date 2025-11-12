Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: в матче с «Балтикой» «Краснодар» заработал одно очко. А это уже о многом говорит

Григорян: в матче с «Балтикой» «Краснодар» заработал одно очко. А это уже о многом говорит
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался о матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Краснодар» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

«Получается, в этом матче «Краснодар» заработал одно очко. А это уже о многом говорит. Что касается жеста отчаяния, что не выиграли, Андрея Викторовича [Талалаева], понятно, артистические возможности тренера тоже немаловажный фактор, а он в этом компоненте на первом месте. На самом деле, тоже нужно уметь это преподать, он не на публику работает, а на своих игроков. Талалаев показывает, что разочарован тем, что «Краснодар» не дожали. Это тоже на них влияет. Надо сказать, Андрей Викторович вообще очень здорово влияет на игроков», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Это унизительно». Григорян — о вопросах Карпину про возможный вылет «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android