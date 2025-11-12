Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Футбол Новости

Абаскаль — об увольнении Станковича: клуб вложил много денег и не добился результатов

Абаскаль — об увольнении Станковича: клуб вложил много денег и не добился результатов
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на новости об увольнении Деяна Станковича из московского клуба. Серб возглавлял красно-белых с лета 2024 года.

«Неприятно видеть, как коллегу увольняют с работы. На дистанции клуб вложил много денег и не добился результатов. Я думаю, что в современном футболе это нормально, есть много требований. «Спартак» всегда призван быть чемпионом», — приводит слова Абаскаля «Спорт-экспресс».

Первый круг текущего сезона Мир РПЛ «Спартак» завершил на шестом месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с ЦСКА на домашней арене. Игра состоится 22 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:45 мск. Действующий чемпион России — «Краснодар».

