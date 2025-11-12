Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной России показали капитанскую повязку на матч с Перу, посвящённую Ленинграду

В сборной России показали капитанскую повязку на матч с Перу, посвящённую Ленинграду
Комментарии

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале показала капитанскую повязку на товарищеский матч с национальной командой Перу. Встреча пройдёт сегодня, 12 ноября. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наша капитанская повязка на игру с Перу. Она посвящена городу-герою Ленинграду», — написано в сообщении.

Фото: Сборная России

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В ноябре национальная команда проведёт ещё один товарищеский матч с Чили.

Материалы по теме
Сборная России возвращается! Теперь играет с крепкой командой из Южной Америки. LIVE
Live
Сборная России возвращается! Теперь играет с крепкой командой из Южной Америки. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android