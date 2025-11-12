В сборной России показали капитанскую повязку на матч с Перу, посвящённую Ленинграду

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале показала капитанскую повязку на товарищеский матч с национальной командой Перу. Встреча пройдёт сегодня, 12 ноября. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

«Наша капитанская повязка на игру с Перу. Она посвящена городу-герою Ленинграду», — написано в сообщении.

Фото: Сборная России

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В ноябре национальная команда проведёт ещё один товарищеский матч с Чили.