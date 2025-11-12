Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА обратился в ЭСК по назначенному пенальти в свои ворота в игре КР с «Динамо» Мх

ЦСКА обратился в ЭСК по назначенному пенальти в свои ворота в игре КР с «Динамо» Мх
Комментарии

ЦСКА обратился в ЭСК по назначению пенальти на 45+ минуте матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» в свои ворота. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникации РФС.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 18:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Магомедов – 45+5'    

Встреча между ЦСКА и махачкалинским «Динамо» состоялась 5 ноября. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск.

Игра завершилась победой махачкалинской команды со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Ражаб Магомедов, реализовавший пенальти. ЦСКА — действующий победитель Кубка России.

Материалы по теме
Ташуев: ЦСКА надо брать в атаку более статусного и классного нападающего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android