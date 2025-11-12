ЦСКА обратился в ЭСК по назначенному пенальти в свои ворота в игре КР с «Динамо» Мх
ЦСКА обратился в ЭСК по назначению пенальти на 45+ минуте матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» в свои ворота. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникации РФС.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 18:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Магомедов – 45+5'
Встреча между ЦСКА и махачкалинским «Динамо» состоялась 5 ноября. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск.
Игра завершилась победой махачкалинской команды со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Ражаб Магомедов, реализовавший пенальти. ЦСКА — действующий победитель Кубка России.
