Россия — Перу. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Не откажусь от 3:2, главное — выиграть». Глебов — о дерби со «Спартаком»

Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал предстоящий матч 16-го тура МИР РПЛ со «Спартаком». Футболист заявил о готовности принять любой исход игры, если он принесёт победу армейскому клубу.

«Если мы будем вести 3:0 и матч закончится со счётом 3:2, я не откажусь от такого сценария, главное — выиграть. Какими бы ни были три очка, они будут нашими, а как мы будем играть — это уже второстепенно. Нам нужно так же забить быстрые голы и удержать счёт на табло», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» запланирована на 22 ноября. Матч пройдёт на домашнем стадионе красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент ЦСКА с 33 очками делит первую строчку в турнирной таблице МИР РПЛ с «Краснодаром». «Спартак» располагается на шестом месте, имея в активе 25 очков.

Комментарии
