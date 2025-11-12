«Родина» обратилась в ЭСК РФС по пяти моментам матча с «Нефтехимиком»

Московская «Родина» обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 18-го тура Лиги Pari c нижнекамским «Нефтехимиком» (1:1) с просьбой рассмотреть эпизоды с неназначением пенальти на 58-й, 63-й, 80-й и 88-й минутах, а также по отменённому взятию ворот на 90+3-й минуте. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникации РФС.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль). В составе «Родины» на 45-й минуте отличился форвард Артём Максименко. На 54-й минуте счёт сравнял нападающий «Нефтехимика» Рашид Магомедов.