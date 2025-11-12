«Родина» обратилась в ЭСК РФС по пяти моментам матча с «Нефтехимиком»
Поделиться
Московская «Родина» обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 18-го тура Лиги Pari c нижнекамским «Нефтехимиком» (1:1) с просьбой рассмотреть эпизоды с неназначением пенальти на 58-й, 63-й, 80-й и 88-й минутах, а также по отменённому взятию ворот на 90+3-й минуте. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникации РФС.
Россия — Лига PARI . 18-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Максименко – 45' 1:1 Магомедов – 54'
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль). В составе «Родины» на 45-й минуте отличился форвард Артём Максименко. На 54-й минуте счёт сравнял нападающий «Нефтехимика» Рашид Магомедов.
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
12:50
-
12:48
-
12:41
-
12:35
-
12:32
-
12:31
-
12:28
-
12:26
-
12:24
-
12:14
-
12:05
-
11:58
-
11:57
-
11:57
-
11:50
-
11:45
-
11:44
-
11:43
-
11:36
-
11:33
-
11:18
-
11:16
-
11:10
-
11:05
-
11:02
-
10:53
-
10:52
-
10:50
-
10:35
-
10:30
-
10:29
-
10:23
-
10:20
-
10:16
-
10:12