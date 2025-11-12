Александр Соболев сообщил о рождении второго сына

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев опубликовал фотографию с новорождённым вторым сыном.

«Отец двух сыновей. 9.11.25», — написал Соболев в телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Александра Соболева

Первому сыну 28-летнего Александра Соболева 8 лет. Его зовут Сергей.

В текущем сезоне Александр Соболев провёл 13 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 6 млн.