Россия — Перу. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Самый идеальный вариант». Александр Бубнов — о новом тренере «Спартака»

«Самый идеальный вариант». Александр Бубнов — о новом тренере «Спартака»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал идеальную кандидатуру на пост главного тренера московского «Спартака». Накануне, 11 ноября, красно-белые объявили о расставании с Деяном Станковичем, который руководил командой с лета 2024 года. Первый круг текущего сезона Мир РПЛ «Спартак» завершил на шестом месте в турнирной таблице.

— Личка свободен. Нормальный вариант для «Спартака»?
— Да. Больше того, Аршавин сказал, что 100% Личка. Вообще. Без вариантов. Самый идеальный вариант.

— Получится?
— Ещё как. Уж «Динамо» он замочит по полной программе (смеётся), — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

