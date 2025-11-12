«Самый идеальный вариант». Александр Бубнов — о новом тренере «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал идеальную кандидатуру на пост главного тренера московского «Спартака». Накануне, 11 ноября, красно-белые объявили о расставании с Деяном Станковичем, который руководил командой с лета 2024 года. Первый круг текущего сезона Мир РПЛ «Спартак» завершил на шестом месте в турнирной таблице.

— Личка свободен. Нормальный вариант для «Спартака»?

— Да. Больше того, Аршавин сказал, что 100% Личка. Вообще. Без вариантов. Самый идеальный вариант.

— Получится?

— Ещё как. Уж «Динамо» он замочит по полной программе (смеётся), — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».