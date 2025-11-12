Быстров — о Мостовом: Семаку могут задать вопрос — почему не выходит лидер «Зенита»

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался о положении полузащитника Андрея Мостового в «Зените». Футболист редко попадает в стартовый состав команды.

«Мостовой в порядке, но он не выходит. Почему? Журналисты могут задать нормальный вопрос Семаку — почему на поле не выходит лидер команды, когда нужно забивать голы? «Зенит» не впечатлил, а «Крылья» — молодцы», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

В нынешнем сезоне Андрей Мостовой сыграл за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах. На его счету шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Андрей выступает за «Зенит» с 2020 года.