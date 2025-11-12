Экс-тренер «Спартака» Слишкович назвал преимущества жизни в России

Бывший главный тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович назвал преимущества жизни в России, отметив вопрос безопасности.

— Лично для вас, для человека, который пожил во многих европейских странах, вы жили также и с ребёнком, уже и с семьёй в Боснии очень долго. Как вам кажется, в чём главное преимущество жизни в России и непосредственно в Москве? Может быть, быстрая доставка, медицина?

— Я здесь, знаете, какую разницу чувствую? Что я здесь чувствую себя в России и неважно, в Москве или в Питере, или в Оренбурге, безопасно. Значит, это первая вещь, которую я чувствую. Уж в Европе не знаю, насколько умно прогуляться или пойти на улицу в два часа утра, а насколько здесь. Так что эту разницу я огромную чувствую. Потом, знаете, ты живёшь в Москве, мне повезло жить в Москве, был в Питере, это большие, это европейские большие города, один и второй.

Всё, что тебе нужно, есть, найдёшь и в Москве, и в Питере. Для меня как отцу хочется, чтобы жизнь была больше спокойной, и это можно найти в России, так что я очень-очень доволен здесь, — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала Okko Спорт.