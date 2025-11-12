Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» планирует переманить главного скаута «Наполи»

«Арсенал» планирует переманить главного скаута «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Арсенал» ведет переговоры о приглашении руководителя скаутского отдела итальянского «Наполи» Маурицио Микели. Об этом сообщает издание Football Italia. Согласно имеющимся данным, клуб Премьер-лиги заинтересован в предложении 57-летнему итальянскому специалисту руководящей должности в своем департаменте по подбору персонала. Отмечается, что переговорный процесс между сторонами находится на продвинутой стадии.

Маурицио Микели известен своими успехами в поиске молодых талантов. Ему приписывают обнаружение таких известных футболистов, как Марек Гамшик, Ким Мин Джэ и Хвича Кварацхелия. Ранее этот специалист уже имел опыт работы скаутом в «Удинезе», а также занимал пост спортивного директора в клубе «Брешиа».

Интерес к персоне Маурицио Микели со стороны других клубов проявляется не впервые. В 2024 году предложение итальянскому скауту делал туринский «Ювентус».

Материалы по теме
Проклятия нет: Конте с «Наполи» обязан обыграть «Лечче»
Проклятия нет: Конте с «Наполи» обязан обыграть «Лечче»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android