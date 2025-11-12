«Арсенал» планирует переманить главного скаута «Наполи»

Лондонский «Арсенал» ведет переговоры о приглашении руководителя скаутского отдела итальянского «Наполи» Маурицио Микели. Об этом сообщает издание Football Italia. Согласно имеющимся данным, клуб Премьер-лиги заинтересован в предложении 57-летнему итальянскому специалисту руководящей должности в своем департаменте по подбору персонала. Отмечается, что переговорный процесс между сторонами находится на продвинутой стадии.

Маурицио Микели известен своими успехами в поиске молодых талантов. Ему приписывают обнаружение таких известных футболистов, как Марек Гамшик, Ким Мин Джэ и Хвича Кварацхелия. Ранее этот специалист уже имел опыт работы скаутом в «Удинезе», а также занимал пост спортивного директора в клубе «Брешиа».

Интерес к персоне Маурицио Микели со стороны других клубов проявляется не впервые. В 2024 году предложение итальянскому скауту делал туринский «Ювентус».