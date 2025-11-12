Игрок «Спартака» Солари: была справедливая критика в мой адрес

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари высказался о своём прогрессе в составе московского клуба.

— Вы набрали хорошую форму, хотя весной вас критиковали. На сколько процентов от своих возможностей оцениваете свою игру?

— Была справедливая критика в мой адрес. Я работал над собой, чтобы прибавлять. Самое главное — результаты команды. И я рад, что моя игра помогает «Спартаку» добиваться результата, — цитирует Солари «Матч ТВ».

В 21 матче нынешнего клубного сезона Солари забил пять голов и отдал пять результативных передач. Футболист выступает за красно-белых с февраля 2025 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн. Срок действия трудового договора Пабло со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года.