Григорян: по масштабу мастерства Вендел и Перрен — абсолютно одинаковые футболисты

Российский тренер Александр Григорян высказался о полузащитнике «Краснодара» Гаэтане Перрене.

«Перрен — это игрок абсолютно идентичный по уровню Венделу. Да, разные позиции, но по масштабу мастерства Вендел и Перрен — абсолютно одинаковые футболисты. Посмотрите, какая опция у «Краснодара» за счёт Перрена есть. Перрен, когда играет справа… Он, кстати, слева может играть, может «десятку» играть чистую. Играя флангового полузащитника, он всё равно создаёт вторую «десятку». Когда Перрен выходит в старте, он со Сперцяном создаёт вторую «десятку» в развитии атаки», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».