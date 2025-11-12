Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: по масштабу мастерства Вендел и Перрен — абсолютно одинаковые футболисты

Григорян: по масштабу мастерства Вендел и Перрен — абсолютно одинаковые футболисты
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался о полузащитнике «Краснодара» Гаэтане Перрене.

«Перрен — это игрок абсолютно идентичный по уровню Венделу. Да, разные позиции, но по масштабу мастерства Вендел и Перрен — абсолютно одинаковые футболисты. Посмотрите, какая опция у «Краснодара» за счёт Перрена есть. Перрен, когда играет справа… Он, кстати, слева может играть, может «десятку» играть чистую. Играя флангового полузащитника, он всё равно создаёт вторую «десятку». Когда Перрен выходит в старте, он со Сперцяном создаёт вторую «десятку» в развитии атаки», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Григорян: в матче с «Балтикой» «Краснодар» заработал одно очко. А это уже о многом говорит
Материалы по теме
«Краснодар» потерял полкоманды и чудом отбился! Как же страшно «Балтика» давила чемпиона
«Краснодар» потерял полкоманды и чудом отбился! Как же страшно «Балтика» давила чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android