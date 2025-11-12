«Чаша терпения у всех переполнена». Червиченко — об увольнении Станковича из «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость об увольнении Деяна Станковича из московского клуба.

«Решили и решили. Я так понимаю, что чаша терпения у всех переполнена и то, как Старкович себя вызывающе ведёт говорит о том, что он либо это делает специально, либо человек вообще в полном неадеквате. На мой взгляд, решили уже всё рубить. Если кто-то есть на замену, хотелось бы, чтобы уже тренер в игровой обстановке посмотрел, кто на что способен.

На мой взгляд, игроки у «Спартака» хорошие. Можно кого-то убрать, что-то недостающее добавить за вменяемые и нормальные деньги, а не для того, чтобы Кахигао ещё лучше жилось в спартаковскую эпоху. И всё будет в порядке — можно будет попытаться зацепиться за что-то в следующем году», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.