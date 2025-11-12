Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Владимир Габулов: надеюсь, в конце сезона ЦСКА порадует чемпионством в РПЛ

Бывший голкипер московского ЦСКА Владимир Габулов высказался о результатах армейцев. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка за 15 матчей.

«ЦСКА всегда отличался духом победителя, и эти традиции глубоко заложены в ДНК клуба. Ещё бы отметил стабильность непосредственно управленческого состава команды на протяжении десятков лет. Отсюда и возникают интересные и положительные промежуточные результаты, которые необъяснимы для основной массы людей. Может быть, такого запаса прочности в виде финансовых возможностей нет, но правильные управленческие решения приводят к этим промежуточным результатам.

Но давайте дождёмся конца сезона. Я надеюсь, что в конце сезона ЦСКА порадует чемпионством благодаря стабильности и правильным управленческим решениям — в виде назначения очень интересного главного тренера, создания правильной атмосферы в коллективе, работы с молодёжью и формирования дружеского коллектива», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

