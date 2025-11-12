Лапорта ответил, может ли Лионель Месси снова стать игроком «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси, который ранее выступал за «сине-гранатовых».

«Всё получилось не так, как мы того хотели. Если дань уважения каким-то образом сможет исправить то, чего не было сделано, это было бы хорошо. Размышления о том, что Месси может вернуться в клуб в качестве игрока неуместны», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Месси выступал в составе «Барселоны» с 2003 по 2021 год. За это время форвард провёл 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. Футболист 10 раз становился чемпионом Испании, выиграл семь Кубков Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.