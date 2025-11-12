Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Борис Ротенберг станет новым гендиректором «Локомотива»

Борис Ротенберг будет назначен новым гендиректором «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Это произойдет в пятницу на совете директоров.

Ротенберг выступал за «Локомотив» на позиции защитника с 2016 по 2022 год, после чего принял решение завершить карьеру футболиста и занял должность директора департамента развития молодёжного футбола «Локомотива». В 2024 году Ротенберг сумел занять ещё одну должность — заместителя генерального директора «Локомотива».

Железнодорожники завершили первый круг текущего сезона Мир РПЛ на четвёртом месте. Команда Михаила Галактионова отстаёт от лидирующего «Краснодара» на три очка.

