Погребняк: увольнение Станковича из «Спартака» не напрашивалось — я был крайне удивлён

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на новость об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака».

«По мне, увольнение Станковича вообще не напрашивалось — я был крайне удивлён. Два тура до зимней паузы, «Спартак» обыграл «Локомотив» в кубке и «Ахмат» на выезде. С точки зрения результата «Спартак» сейчас неплох.

К тому же я вообще не понимаю, кем его собираются заменять. Наверху команды очередной бардак. Эти все Кахигао, Амарал, весь этот шлак… Ничего хорошего не вижу», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

