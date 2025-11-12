Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уехал бы в сраный «Саутгемптон» и мучался бы там». Быстров — о Сперцяне в «Краснодаре»

«Уехал бы в сраный «Саутгемптон» и мучался бы там». Быстров — о Сперцяне в «Краснодаре»
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о решении полузащитника Эдуарда Сперцяна не переходить в английский «Саутгемптон» минувшим летом.

«Сперцян хорошо, что остался. Все про него говорили, что надо срочно уезжать в «Лидс». Он стал чемпионом и сейчас борется за чемпионство. У него никаких проблем нет. Уехал бы в этот сраный «Саутгемптон» и мучался бы там и никто бы про него не вспоминал.

Захарян где сейчас? Вспоминаем только когда травму новую получит. Миранчук, понятно, в Америке кайфует. Где остальные наши за рубежом?» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Материалы по теме
«Семак капитулировал в Самаре: выпустил Соболева». Быстров — о матче «Зенита» с «Крыльями»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android