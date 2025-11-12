«Уехал бы в сраный «Саутгемптон» и мучался бы там». Быстров — о Сперцяне в «Краснодаре»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о решении полузащитника Эдуарда Сперцяна не переходить в английский «Саутгемптон» минувшим летом.

«Сперцян хорошо, что остался. Все про него говорили, что надо срочно уезжать в «Лидс». Он стал чемпионом и сейчас борется за чемпионство. У него никаких проблем нет. Уехал бы в этот сраный «Саутгемптон» и мучался бы там и никто бы про него не вспоминал.

Захарян где сейчас? Вспоминаем только когда травму новую получит. Миранчук, понятно, в Америке кайфует. Где остальные наши за рубежом?» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».