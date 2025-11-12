Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
«Манчестер Юнайтед» проявил интерес к Эндрику из «Реала» после травмы Шешко

«Манчестер Юнайтед» проявил интерес к подписанию контракта с нападающим мадридского «Реала» Эндриком. По сообщениям издания Goal.com, внимание «красных дьяволов» к бразильцу усилилось после того, как форвард Беньямин Шешко получил травму на минувших выходных.

19-летний бразильский футболист рассматривает возможность временного перехода в другой клуб. Потенциальная аренда может состояться уже в январское трансферное окно. Основной целью такого шага для Эндрика является получение большего количества регулярного игрового времени перед чемпионатом мира 2026 года.

Текущее контрактное соглашение нападающего с мадридским клубом действует до 2030 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца оценивается в € 35 млн.

