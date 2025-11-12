Юрий Сёмин высказался о возможном назначении Бориса Ротенберга гендиректором «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о возможном назначении Бориса Ротенберга генеральным директором клуба.

«Ротенберг — замечательная кандидатура. Он хорошо знает футбол и является независимым человеком. На своей предыдущей работе в академии он всё полностью изменил — в итоге академия стала одной из лучших в стране. На этой работе он приобрёл большой опыт. Он готов к новой работе.

Болельщики положительно относятся к Борису. Он не очень много играл, но своей игрой и отношением к делу занял их сердца. Если это произойдёт, «Локомотив» станет сильнее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.