Игрок сборной Перу Рейна поделился ожиданиями от матча с Россией

Футболист сборной Перу Йорди Рейна поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией. Игра пройдёт сегодня, 12 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Отметим, что Рейна — единственный игрок сборной Перу, который играет в российском клубе: он выступает за «Родину».

– Какие ожидание перед матчем с Россией? Насколько необычен матч с соперником из другой конфедерации?

— Это круто, когда получается играть с соперником из другой конфедерации вне каких-то официальных турниров. Такие матчи часто помогают сборным понять свой реальный уровень. Сборная России — классная, сильная команда, поэтому я жду яркого матча, — сказал Рейна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.