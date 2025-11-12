Александр Кержаков назвал команду, которая выделяется в РПЛ после первого круга

Бывший российский футболист Александр Кержаков назвал команду, которая выделяется в Мир РПЛ после первого круга текущего сезона. Так, Кержаков отметил ЦСКА, который занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками в активе.

«Из топ-клубов в первом круге выделяется ЦСКА. Вряд ли кто-то до начала чемпионата прогнозировал, что команда после первого круга будет на втором месте. Радует прогресс российских футболистов в ЦСКА и то, что Челестини доверяет им, и то, что они делают результат. На это приятно смотреть», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.