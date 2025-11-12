«Ничего не выиграл — собирай вещи и уходи». Сёмин — о Леонченко в «Локомотиве»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новости об увольнении Владимира Леонченко с поста генерального директора железнодорожников.

«С Леонченко всё закономерно, как у тренеров: не выигрываешь титулы — собираешься и уходишь. Он не выиграл ни одного трофея, ни одной медали. Его самое большое упущение и ошибка — поддержка предыдущих управленцев и немецкой компании, которая приехала в «Локомотив» учить футболу, но в итоге чуть не вылетела. Он же всё это поддерживал. Это неправильно.

По-моему, у него заканчивается контракт. Всё справедливо. За ошибки все люди должны отвечать. Тренеров увольняют — так и здесь. Ничего не выиграл — собирай вещи и уходи», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.