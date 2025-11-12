«Или мы чемпионы мира, или ничего нет». Слишкович — о «спартаковском духе»

Бывший главный тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о так называемом «спартаковском духе». Специалист отметил, что «Спартак» строится «по-другому».

— Вы ощутили, что такое «спартаковский дух»?

— Сейчас, если вы меня спрашиваете «спартаковский дух», что это, не могу вам сказать. Но ты чувствуешь, что это клуб, где ожидания [строятся] просто по-другому. История клуба, что бывшие игроки, что бывшие тренеры сделали с этим клубом. Успехи, которые они получили. Они поставили клуб на один уровень, ты должен минимум держать этот уровень. Минимум. Если ты не держишь этот уровень, всё. Уничтожат тебя болельщики, люди, народ. Это всё понятно. Если что-то там позитивное делаешь, тогда ты супер. И это, по моему мнению, одна из проблем «Спартака», что очень часто я это видел, когда или игрок, или тренер приезжает и что-то там позитивно делает. И игрок хорошо играет, и тренер. Это самый лучший!

Никогда у нас не было такого игрока! Никогда такого тренера не было! И хотели люди или не хотели, эти игроки, может быть, тренеры себя начинают чувствовать больше, чем они есть. Потому что все мы люди. Кто-то там легче контролирует это, а кому-то тяжело, и начинаешь лететь в воздух. И очень часто, если вы заметили, когда приезжает новый тренер «Спартака», первые полгода и последние полгода… Не хочу сказать, что болельщики проблемы [создают] или что [это] такой менталитет проблем, Но я это вижу, потому что похоже и на Балканах. Там тоже болельщики, люди, выиграешь одну игру, мы станем чемпионами мира. Проигрываешь одну игру, это всё плохо, надо всё убрать, надо всё снова, они не могут играть в футбол, они не умеют. Так что эти эмоции, они экстремальные всегда. И в России, и на Балканах. Или мы чемпионы мира, или ничего нет, а центра нет. Надо чуть-чуть попробовать держать этот центр, — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала Okko Спорт.