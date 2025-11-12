Игрок сборной Перу Рейна: мне хотелось бы сыграть против Головина

Футболист сборной Перу Йорди Рейна высказался о составе сборной России в преддверии очного товарищеского матча. Игра пройдёт сегодня, 12 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Отметим, что Рейна — единственный игрок сборной Перу, который играет в российском клубе: он выступает за «Родину».

— Кого бы отметил из сборной России? Против кого хотел бы сыграть?

— У вас много сильных футболистов, перечислять даже нет смысла. Мне очень бы хотелось сыграть против Головина. Наши позиции на поле схожи, было бы интересно посмотреть, как он действует, вживую, — сказал Рейна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.