Молодёжная сборная России обыграла Иран U23 в первом матче Кубка Манаса

Комментарии

Завершился матч Кубка Манаса, в котором встречались молодёжная сборная России U21 и национальная команда Ирана U23. Команды играли на стадионе «Курманбек» в Манасе (Кыргызстан). Россияне одержали победу со счётом 2:0.

В составе молодёжной сборной России отличились нападающий Даниил Моторин на 34-й минуте и полузащитник Даниил Шанталий на 76-й минуте. На 90+6-й минуте нападающий России Никита Салтыков не реализовал пенальти.

На этом турнире молодёжная сборная проведёт ещё два матча с Бахрейном U23 и Кыргызстаном U23. Встречи состоятся 15 и 18 ноября.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

