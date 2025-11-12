Гончаренко: плевок в сторону тренерского штаба «Оренбурга» — красная карточка Ахметзянову

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался об удалении Ильдара Ахметзянова, недавно возглавившего «Оренбург», в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток).

«С одной стороны, отдаём дань уважения, с другой стороны, как относятся судьи. По мне, плевок в сторону тренерского штаба — красная карточка Ахметзянову. 1000 разных тренеров тебе могут сказать: «Да пошёл ты туда». Но не получит Карпин, не получит Семак — Богданович не ругается матом, Мусаев. Но получит Ахметзянов, потому что он просто пришёл — и ему дали красную карточку. Сейчас разберут — три игры дадут», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».