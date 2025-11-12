Рейна ответил, сможет ли сборная Перу прервать четырёхлетнюю беспроигрышную серию России
Футболист сборной Перу Хосе Йорди Рейна ответил, смогут ли перуанцы прервать четырёхлетнюю беспроигрышную серию России. Сборные России и Перу сыграют 12 ноября. Встречу примет санкт-петербургский стадион «Газпром Арена».
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— У сборной России длительная беспроигрышная серия. Знаешь ли ты о ней и каковы шансы Перу её прервать?
— Я слышал про эту серию, да. Видел разные посты в соцсетях. Сможем ли мы её прервать? Посмотрим, — сказал Рейна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.
