Рейна ответил, сможет ли сборная Перу прервать четырёхлетнюю беспроигрышную серию России

Футболист сборной Перу Хосе Йорди Рейна ответил, смогут ли перуанцы прервать четырёхлетнюю беспроигрышную серию России. Сборные России и Перу сыграют 12 ноября. Встречу примет санкт-петербургский стадион «Газпром Арена».

— У сборной России длительная беспроигрышная серия. Знаешь ли ты о ней и каковы шансы Перу её прервать?

— Я слышал про эту серию, да. Видел разные посты в соцсетях. Сможем ли мы её прервать? Посмотрим, — сказал Рейна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.