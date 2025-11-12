Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» и «Челси» готовы бороться за вингера «Милана» Рафаэла Леау

«Арсенал» и «Челси» готовы бороться за вингера «Милана» Рафаэла Леау
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер итальянского «Милана» Рафаэл Леау может продолжить свою карьеру в Английской Премьер-лиге. Интерес к португальскому футболисту проявляют два ведущих клуба Лондона. Согласно информации издания Caught Offside, на игрока претендуют «Арсенал» и «Челси».

Лондонский «Арсенал» готов инициировать трансферное предложение за португальца в размере £ 75 млн (€ 85 млн). Предложение от «Челси» на зимнее трансферное окно пока не сформировано, однако известно, что прошлым летом клуб предлагал за Леау сумму в £ 100 млн (€ 113 млн).

Отмечается, что сам игрок положительно относится к перспективе переезда в АПЛ.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Рафаэла Леау оценивается в € 70 млн. Контракт вингера с «Миланом» рассчитан до июня 2028 года.

Материалы по теме
Тренер «Милана» Аллегри: Леау и Нкунку вместе? Мне тоже любопытно посмотреть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android