«Лестер» не увидим». Павел Погребняк — о «Балтике»

Бывший российский футболист Павел Погребняк высказался об игре и результатах калининградской «Балтики» в текущем сезоне Мир РПЛ. Первый круг команда Андрея Талалаева завершила на пятом месте в турнирной таблице.

«Группа лидеров такая, какая и должна быть, за исключением пятого места. Андрей Викторович проделывает хорошую работу, и «Балтика» родная для меня команда. Они дали мне толчок в большой футбол, пристально за ними слежу.

Мы видим результат: меньше всех пропустили, пять очков до первого места. «Лестер», наверное, не увидим в следующем году, но тем не менее результат: меньше всех пропустили, пять очков до первого места. «Лестер», наверное, не увидим в следующем году, но тем не менее», — сказал Погребняк в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.