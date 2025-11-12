Слишкович рассказал о решении Абаскаля не присутствовать на матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о решении экс-наставника красно-белых Гильермо Абаскаля уехать с матча «Зенит» — «Спартак», который проходил в Санкт-Петербурге. Команды встретились в рамках 19-го тура Мир РПЛ сезона-2023/2024. Игра завершилась со счётом 0:0.

— Полтора года назад вы приняли московский «Спартак». Этому предшествовало событие, которое до сих пор, как мне кажется, очень широко обсуждается, как такой феномен среди тренерских решений. «Спартак» приезжает в Санкт-Петербург играть матч против «Зенита» и в день игры Гильермо Абаскаль, на тот момент главный тренер, узнаёт, что он дисквалифицирован и не сможет руководить командой с бровки. В этот момент он принимает решение уехать ещё до игры в Москву. Скажите, вы в тот момент были помощником Гильермо Абаскаля. Как вы об этом узнали и в какой момент?

— Мы знали, не только я, все в тренерском штабе это знали. Гильермо тренировал команду всю неделю. Гильермо сделал план игры, [провёл] собрание с командой. Команда знала всё, что надо делать и как надо делать. Он принял решение пойти в Москву, он пошёл в тренерскую базу, и он тут смотрел через камеру и был на связи с нами, если что надо поменять, если что надо сделать. Он смотрел с тактической камеры эту игру, всё понятно, всё видно. Может быть, когда он был там, ему легче было спокойно анализировать и смотреть, чем ты на трибуне, где много народа, где шума много, где, может быть, если ты хочешь что-то там сказать, позвонить, тебя не услышат. Так что он принял такое решение, все это знали, команда это знала, он это сказал. Я думаю, что он доверял нам, что мы способны сделать, что надо сделать, как договорились, что договорились. В конце концов, если хорошо вспомню эту игру, не сыграли мы плохо. Достаточно хорошо сыграли последнюю минуту, последние секунды игры. Миша Игнатов попал в штангу, так что могли, может быть, и выиграть, — сказал Слишкович в выпуске шоу DASH на YouTube.