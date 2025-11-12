Скидки
Радимов — о Станковиче: ты такая величина в футболе, зачем ругаться на интервью?

Аудио-версия:
Российский экс-футболист Владислав Радимов считает, что на увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» повлиял его недавний конфликт с журналистом. Сербский тренер в прямом эфире нагрубил корреспонденту, обвинив его в провокациях.

«Я думаю, что если бы не этот скандал с журналистом на флеш-интервью, то ничего бы не было. А так я думаю, что «Спартак» поступил абсолютно правильно после этой выходки, потому что имидж клуба в данной ситуации гораздо важнее. Это уже перешло все границы.

Да и в целом к этому все шло, потому что качество игры красно-белых мы все видели. И я не понимаю, зачем это Станковичу — ругаться на флеш-интервью? Ты такая величина в футболе, зачем ты споришь с журналистом? Но я думаю, что на него уже столько навалилось, что он просто ничего не понимал. Понятно, что в «Спартаке» тренер — это фигура, на которую давление будет всегда и везде. Станкович приехал из чемпионата, в котором выигрывал легко. В РПЛ это гораздо сложнее, и команда не в лидерах, и осечек много, но это исправлять точно не руганью с журналистами надо. К тому же, журналист не спросил ничего провокационного. Это абсолютно не повод для того, чтобы так разговаривать", — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

