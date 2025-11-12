Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Это штамп журналистский». Бубнов — о прощальном послании Деяна Станковича

«Это штамп журналистский». Бубнов — о прощальном послании Деяна Станковича
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал журналистским штампом прощальное послание бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сербский специалист поблагодарил болельщиков и команду, пожелав красно-белым побед. Об уходе Деяна стало известно накануне, 11 ноября.

«Это штамп. Журналистский. И тренерский. Сейчас все тренеры, которые уходят в отставку, во всех клубах, блин, они все так говорят. Сейчас не принято сразу, принято задним числом. Потом рассказывают в кулуарах...» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» завершил первый круг Мир РПЛ на шестом месте в турнирной таблице.

