Игрок сборной Перу Рейна высказался о предстоящем матче с Чили в Сочи
Футболист сборной Перу Йорди Рейна высказался о проведении товарищеского матча с Чили в России. Игра пройдёт 18 ноября в Сочи. Отметим, что Рейна — единственный игрок сборной Перу, который играет в российском клубе: он выступает за «Родину».
— Насколько необычно, что матч Перу — Чили пройдёт в России? Как думаешь, кто-то из болельщиков ваших стран будет на этом матче?
— Я тоже удивился, когда узнал, что мы сыграем с Чили в Сочи. Ты спросил про болельщиков — честно говоря, мне самому интересно: приедет ли кто-нибудь из Перу или Чили в Сочи, чтобы посмотреть футбол (улыбается), — сказал Рейна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
