Главная Футбол Новости

«Время пришло». Сенников — о назначении Ротенберга на пост гендиректора «Локомотива»

Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о замене Владимира Леонченко на Бориса Ротенберга на посту генерального директора клуба.

«Владимир Леонченко хорошо поработал в «Локомотиве». Единственное, команда не завоевала никаких титулов. Сейчас сложно сказать, на каком пути «Локомотив», как сейчас воспитывать свою молодёжь и оптимизировать финансовые средства. «Локомотив» не делает больших затрат, очень точечно берёт игроков и достаточно продуктивно работает. На протяжении нескольких сезонов находится в пятёрке-шестёрке РПЛ.

Таких провалов нет, всё достаточно стабильно. Единственное, не хватает каких-то существенных побед. Ротенберг работал с академией, он бывший игрок «Локомотива». Возможно, эта же тенденция сохранится, так как он больше видел подрастающую молодёжь. Возможно, руководство ставит новые задачи. Наверное, пришло время», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

