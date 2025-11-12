Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Виктор Гончаренко высказал мнение, чем ЦСКА отличается от «Зенита»

Комментарии

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался, что некоторые игроки московского ЦСКА могли бы пропустить дерби со «Спартаком», если бы получили жёлтые карточки в игре 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Гончаренко отметил, чем ЦСКА отличается от санкт-петербургского «Зенита».

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 76'    

«ЦСКА — та команда, которая играет на эмоциях, её нельзя сдерживать. Нельзя говорить, ребята, давайте, следующий матч какой-то. Им надо дать играть, пускай играют в то удовольствие… Они играют с юношеским задором. Чем они отличаются от «Зенита» — тем, что юношеский задор, максимализм есть. Поэтому не надо говорить: «Давайте посчитаем жёлтые карточки», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

