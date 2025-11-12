Виктор Гончаренко высказал мнение, чем ЦСКА отличается от «Зенита»

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался, что некоторые игроки московского ЦСКА могли бы пропустить дерби со «Спартаком», если бы получили жёлтые карточки в игре 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Гончаренко отметил, чем ЦСКА отличается от санкт-петербургского «Зенита».

«ЦСКА — та команда, которая играет на эмоциях, её нельзя сдерживать. Нельзя говорить, ребята, давайте, следующий матч какой-то. Им надо дать играть, пускай играют в то удовольствие… Они играют с юношеским задором. Чем они отличаются от «Зенита» — тем, что юношеский задор, максимализм есть. Поэтому не надо говорить: «Давайте посчитаем жёлтые карточки», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».