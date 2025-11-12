Казанский: могу понять, почему возникло провокационное поведение Станковича
Российский комментатор Денис Казанский высказался о перепалке бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича с корреспондентом Адамом Ахмадовым после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Спартак» на выезде обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36' 0:2 Солари – 51' 1:2 Мелкадзе – 59'
«Я не вижу в вопросах Адама [Ахмадова] провокации никакой. Вижу, естественно, провокационное поведение самого Станковича. Но при этом могу понять, почему оно возникло», — сказал Казанский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Вчера, 11 ноября, «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.
