Казанский: могу понять, почему возникло провокационное поведение Станковича

Российский комментатор Денис Казанский высказался о перепалке бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича с корреспондентом Адамом Ахмадовым после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Спартак» на выезде обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 2:1.

«Я не вижу в вопросах Адама [Ахмадова] провокации никакой. Вижу, естественно, провокационное поведение самого Станковича. Но при этом могу понять, почему оно возникло», — сказал Казанский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Вчера, 11 ноября, «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.