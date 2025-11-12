Скидки
Главная Футбол Новости

Егор Титов прокомментировал уход Деяна Станковича из «Спартака»

Егор Титов прокомментировал уход Деяна Станковича из «Спартака»
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов высказался об уходе Деяна Станковича из московского клуба. Сербский специалист работал главным тренером красно-белых с лета 2024-го. Первый круг Мир РПЛ «Спартак» завершил на шестом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.

«Эта ситуация, что надо менять тренера, шла давно, но для меня это было непонятно. Конечно, можно было подождать и до большой паузы. Но раз решили – значит, есть такая ситуация, которая говорит о том, что это надо сделать.

Я с уважением отношусь к Деяну, мы играли друг против друга, я знаю его как прекрасного футболиста. А то, что было внутри, останется между тренерским штабом и футболистами», — приводит слова Титова Metaratings.

