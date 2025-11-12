Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду поздравил свою дочь с днём рождения

Криштиану Роналду поздравил свою дочь с днём рождения
Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальной сети Х поздравил свою дочь Алану Мартину с днём рождения. Сегодня, 12 ноября, ей исполнилось 8 лет.

«Поздравляю, моя дорогая, папочка тебя очень любит!» — написал Роналду.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

У 40-летнего Криштиану Роналду пятеро детей: два сына и три дочери.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду провёл восемь матчей, в которых забил девять мячей и оформил одну голевую передачу. Также на его счету четыре игры и пять голов за сборную Португалии в квалификационном турнире к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США и Мексике.

Материалы по теме
Сын Роналду забил дебютный гол за сборную Португалии U16. Видео
Истории
Сын Роналду забил дебютный гол за сборную Португалии U16. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android