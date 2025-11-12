Криштиану Роналду поздравил свою дочь с днём рождения

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальной сети Х поздравил свою дочь Алану Мартину с днём рождения. Сегодня, 12 ноября, ей исполнилось 8 лет.

«Поздравляю, моя дорогая, папочка тебя очень любит!» — написал Роналду.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

У 40-летнего Криштиану Роналду пятеро детей: два сына и три дочери.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду провёл восемь матчей, в которых забил девять мячей и оформил одну голевую передачу. Также на его счету четыре игры и пять голов за сборную Португалии в квалификационном турнире к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США и Мексике.