«История Беликова из любительского футбола — это чудо». Быстров о полузащитнике «Балтики»

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался о полузащитнике «Балтики» Иване Беликове, который перебрался в калининградский клуб из футбольного клуба «Тверь» (Вторая лига).

«Игра Ивана Беликова — это работа тренера. Мы c уверенностью можем сказать про Талалаева, что он готовит таких футболистов, которых даже никто не знал, и они играют на уровне РПЛ. История Беликова из любительского футбола — это чудо. Ребятам дают шанс, но воспользуется он или нет, уже от самого футболиста зависит. Пацан им воспользовался», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

В нынешнем сезоне на счету Беликова 10 матчей за «Балтику» во всех турнирах.