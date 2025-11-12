Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сенников — о Станковиче: «Спартак» на протяжении второго сезона играл то плохо, то никак

Известный российский экс-футболист Дмитрий Сенников высказался об уходе Деяна Станковича из московского клуба. Сербский специалист работал главным тренером красно-белых с лета 2024-го. Первый круг Мир РПЛ «Спартак» завершил на шестом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.

«Понятно, что у «Спартака» было две победы над «Локомотивом» и «Ахматом». Тут решает совет директоров, акционеры. Наверное, те интервью, которые давал Станкович — это неправильно. Смотря кто как это воспринял. Если человек скучает по дому, так говорить нельзя, ты — главный тренер.

У «Спартака» достаточно времени, чтобы появилась стабильность. «Спартак» играл на протяжении уже второго сезона то плохо, то никак. Всё время удивляет и не борется за те места, за которые «Спартак» должен бороться. Не думаю, что прямо сейчас до нового года примут решение по главному тренеру», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

