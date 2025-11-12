Александр Бубнов ответил, способен ли «Спартак» побороться за место в топ-3 РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, способен ли «Спартак» побороться за место в призовой тройке Мир РПЛ. Накануне, 11 ноября, красно-белые объявили об уходе Деяна Станковича с должности главного тренера. Первый круг текущего сезона чемпионата России «Спартак» завершил на шестом месте в турнирной таблице.

— За тройку 100% не упущен [шанс побороться], за чемпионство — очень много упущено. И всё будет зависеть сейчас от тренера. Вот сейчас 100% будет всё зависеть от тренера.

— Так тренера нет.

— Ну вот в этом и проблема, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с ЦСКА на домашней арене.