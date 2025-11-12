Станислав Черчесов подвёл итоги первого круга для «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвёл итоги первого круга Мир Российской Премьер-Лиги для грозненской команды. «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

— Подведите итоги первого круга. Что удалось, что нет?

— Плюс-минус удовлетворён. Хотя, конечно, последние игры смазали впечатление. Особенно первый тайм с «Сочи». Но идёт работа. Команде пока недостаёт внутренней готовности быть наверху. Мы стараемся их туда тянуть, но это долгий процесс. Быть всё время на пике — тяжело. Для этого нужна определённая группа крови, это во-первых. А во-вторых, эту группу надо формировать внутри коллектива. Мы над на этим ещё пока работаем. Хотя за первый круг все команды испытали спад, — сказал Черчесов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.