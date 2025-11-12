Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев прокомментировал выпуск своей автобиографической книги

Игорь Акинфеев прокомментировал выпуск своей автобиографической книги
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о выпуске своей автобиографической книги.

«Без своих друзей и партнёров я бы не смог решиться написать книгу. С Еленой Вайцеховской мы писали-писали, а получилось двести страниц. Думаю, после завершения работы карьеры можно будет написать на двести страниц каждую историю. Елена, готовьтесь.

Я такой человек, что каждое моё интервью — откровенность. Понимал, что книги окажутся в руках людей, всё честно и искренне, всё от чистого сердца», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Игорю Акинфееву 39 лет. Он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года.

