Россия — Перу. Прямая трансляция
20:00 Мск
Станислав Черчесов рассказал, каким видит лимит на легионеров в РПЛ

Станислав Черчесов рассказал, каким видит лимит на легионеров в РПЛ
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предложил свой формат лимита на легионеров в российском футболе.

— Как вы следите за новостями вокруг лимита на легионеров?
— Меня это не беспокоит. Лимит же введут не только для «Ахмата». Кстати, у меня есть своя идея по лимиту. Но я вам её не скажу. Встречусь с Гершковичем и предложу ему её.

Я тут в Краснодаре чуть ошибку не совершил. Едва не выпустил лишнего легионера по ходу матча. Мне подсказали в последний момент. Поверьте, любому тренеру хочется не смотреть на паспорт ни до игры, ни во время матча. Моё мнение ― сделайте, например, восемь, девять легионеров в заявке, но без ограничений на поле. Тогда ни один клуб не позволит себе иметь плохих иностранцев. Сейчас вот тоже можно выпускать восемь. Всё время иностранцы играть не будут, при этом заявка не будет засоряться. У меня в «Динамо» Джуджак сидел, потому что Жирков играл в основе. Но чтобы тогда выпустить Джуджака, мне надо было менять Самба. Непростой момент. Иностранца в принципе сложно убедить, что он проигрывает конкуренцию. А если он проигрывает из-за паспорта – это ещё сложнее, — сказал Черчесов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

